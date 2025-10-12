Дожди и туман накроют Украину: какой сегодня будет погода
В Киеве и области сегодня, 12 октября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.в Facebook.
Прогноз погоды
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.
Температура по области ночью 5-10°, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9°, днем 12-14°.
Прогноз погоды в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. На западе и юге страны небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Карпатах местами туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северной части днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, на юге страны и Закарпатье 12-17°.
Напомним, в течение выходных восточная часть Европы окажется в зоне действия циклонов и атмосферных фронтов.
Ранее спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.
Тем временем мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.