Субота з дощем, неділя тепліша: синоптик дала прогноз на 11 жовтня
Впродовж вихідних східна частина Європи опиниться у зоні дії циклонів та атмосферних фронтів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні буде холодніше
11-12 жовтня у більшості областей очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність.
За словами Діденко, у суботу вдень буде прохолодно, лише +8...+13 градусів, тільки на півдні та південному сході на кілька градусів вище. Адже у неділю, 12 жовтня, стане трохи тепліше. Впродовж дня вже очікується +13...+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході розігріє до +14...+18 градусів.
Погода у Києві
"У Києві субота та неділя очікуються переважно хмарними, періодично дощ", - розповіла Діденко.
За її даними, у неділю ймовірність дощу у столиці менша.
Також наприкінці тижня стане трохи тепліше - повітря у Києві прогріється до +14 градусів, а в суботу буде +10...+12.
