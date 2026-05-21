Дощі та грози по всій Україні, крім одного регіону: кого омине негода сьогодні
Сьогодні, 21 травня, в Україні знову очікується нестійка погода з дощами та грозами. У частині областей прогнозують зливи, град і шквальний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Дощі та грози в більшості регіонів
Вночі атмосферний фронт приніс опади у західні, південні, Вінницьку, Житомирську та Київську області.
Вдень дощі поширяться на більшість території країни, окрім північного сходу. Очікуються:
- короткочасні дощі з грозами;
- місцями значні опади у південних та центральних областях;
- град і шквали до 15-20 м/с у південно-західних регіонах.
Температура повітря
Попри нестійкість, в Україні зберігається тепла погода:
- вночі +12…+17 градусів, у західних областях +8…+13 градусів;
- вдень +23…+28 градусів;
- на сході місцями до +31 градуса;
- на заході прохолодніше - +18…+23 градуси.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Фото: карта погоди в Україні на 21 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У столиці сьогодні прогнозують короткочасні дощі та грози, температура повітря вдень підніметься до +26 градусів.
Нагадаємо, раніше метеорологи попередили, що наприкінці тижня температура повітря в Україні поступово знижуватиметься.
Крім того, синоптик розповіла, якої погоди чекати на День вишиванки в Україні.
Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця цього тижня з картами.