ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дожди и грозы по всей Украине, кроме одного региона: кого обойдет непогода сегодня

07:00 21.05.2026 Чт
2 мин
Кому не понадобятся зонтики?
aimg Ирина Глухова
Дожди и грозы по всей Украине, кроме одного региона: кого обойдет непогода сегодня
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 21 мая, в Украине снова ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. В части областей прогнозируют ливни, град и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

Дожди и грозы в большинстве регионов

Ночью атмосферный фронт принес осадки в западные, южные, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.

Днем дожди распространятся на большинство территории страны, кроме северо-востока. Ожидаются:

  • кратковременные дожди с грозами;
  • местами значительные осадки в южных и центральных областях;
  • град и шквалы до 15-20 м/с в юго-западных регионах.

Температура воздуха

Несмотря на неустойчивость, в Украине сохраняется теплая погода:

  • ночью +12...+17 градусов, в западных областях +8...+13 градусов;
  • днем +23...+28 градусов;
  • на востоке местами до +31 градуса;
  • на западе прохладнее - +18...+23 градуса.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Дожди и грозы по всей Украине, кроме одного региона: кого обойдет непогода сегодня

Фото: карта погоды в Украине на 21 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют кратковременные дожди и грозы, температура воздуха днем поднимется до +26 градусов.

Напомним, ранее метеорологи предупредили, что в конце недели температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться.

Кроме того, синоптик рассказала, какой погоды ждать на День вышиванки в Украине.

Также РБК-Украина подготовило детальный прогноз погоды до конца этой недели с картами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России