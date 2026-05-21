Дожди и грозы по всей Украине, кроме одного региона: кого обойдет непогода сегодня
Сегодня, 21 мая, в Украине снова ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. В части областей прогнозируют ливни, град и шквальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Дожди и грозы в большинстве регионов
Ночью атмосферный фронт принес осадки в западные, южные, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.
Днем дожди распространятся на большинство территории страны, кроме северо-востока. Ожидаются:
- кратковременные дожди с грозами;
- местами значительные осадки в южных и центральных областях;
- град и шквалы до 15-20 м/с в юго-западных регионах.
Температура воздуха
Несмотря на неустойчивость, в Украине сохраняется теплая погода:
- ночью +12...+17 градусов, в западных областях +8...+13 градусов;
- днем +23...+28 градусов;
- на востоке местами до +31 градуса;
- на западе прохладнее - +18...+23 градуса.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Фото: карта погоды в Украине на 21 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В столице сегодня прогнозируют кратковременные дожди и грозы, температура воздуха днем поднимется до +26 градусов.
