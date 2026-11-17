Погода в Україні 18 листопада очікується з відчутними опадами і місцями - сильними поривами вітру. Крім того, вже найближчими днями ймовірне зниження температури.

Докладніше про прогноз синоптиків на середу, четвер та п'ятницю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

А тенденція до похолодання - зберігатиметься й надалі (щонайменше до 22 листопада).

Опадів при цьому може бути більше.

20 листопада у Києві також ймовірне зниження температури:

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Вдень - близько +10°C (ймовірно, без опадів).

19 листопада , виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, вночі у столиці буде дещо тепліше - в середньому близько +7°C.

По території Києва та Київської області погоду 18 листопада прогнозують хмарну, з дощами.

Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 18-20 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

У п'ятницю в Україні (крім півдня) ймовірне чергове похолодання - зниження температури повітря на 3-5 градусів за Цельсієм.

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у четвер (19 листопада) та п'ятницю (20 листопада) погода також очікується волога.

Дещо прохолодніше вдень буде у північно-східній частині України - близько +5...+10°C.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти, попередаючи українців про небезпечні метеорологічні явища (як опади, так і пориви вітру).

У Карпатах, а вдень також на сході й південному сході країни - пориви до 15-20 м/с .

Вітер очікується переважно південний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Тим часом у більшості південних областей вночі - без істотних опадів.

У Карпатах - з мокрим снігом .

Буде волого - помірні дощі ймовірні у більшості областей.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж середи (18 листопада) зумовлюватиме атмосферний фронт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Карпати накрила негода - яка ситуація спостерігалась на високогір'ї зранку 17 листопада та що порадили людям у ДСНС.

Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

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