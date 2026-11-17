Погода в Украине 18 ноября ожидается с ощутимыми осадками и местами - сильными порывами ветра. Кроме того, уже в ближайшие дни вероятно снижение температуры.

Подробнее о прогнозе синоптиков на среду, четверг и пятницу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чего ждать от погоды в среду, 18 ноября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине в среду (18 ноября) будет обуславливать атмосферный фронт.

Будет влажно - умеренные дожди вероятны в большинстве областей.

Значительные дожди вероятны ночью:

в Карпатах;

на Закарпатье.

В Карпатах - с мокрым снегом.

Тем временем в большинстве южных областей ночью - без существенных осадков.

Ветер ожидается преимущественно южный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Карпатах, а днем также на востоке и юго-востоке страны - порывы до 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты, предупреждая украинцев об опасных метеорологических явлениях (как осадках, так и порывах ветра).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 18 ноября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Температура воздуха 18 ноября ожидается:

ночью +2...+8°C;

днем +8...+13°C.

Несколько прохладнее днем будет в северо-восточной части Украины - около +5...+10°C.

Особенности погоды в Украине 18 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Синоптическая ситуация в Украине 19 и 20 ноября

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в четверг (19 ноября) и пятницу (20 ноября) погода также ожидается влажная.

19 ноября умеренные дожди возможны в большинстве областей.

20 ноября:

в большинстве областей местами значительные дожди ;

; по Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-22 м/с.

Температура воздуха в четверг:

ночью +2...+8°C (в южной части - до +11°C);

днем +7...+14°C.

В пятницу в Украине (кроме юга) возможно очередное похолодание - снижение температуры воздуха на 3-5 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 18-20 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

К какой погоде готовиться в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погоду 18 ноября прогнозируют облачную, с дождями.

Ветер - южный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +3...+5°С;

по области +2...+7°С.

Температура воздуха в среду днем:

в Киеве +10...+12°С;

по области +8...+13°С.

19 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, ночью в столице будет несколько теплее - в среднем около +7°C.

Днем - около +10°C (вероятно, без осадков).

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

20 ноября в Киеве также вероятно снижение температуры:

ночью - около +4°C;

днем - около +7°C.

Осадков при этом может быть больше.

А тенденция к похолоданию - будет сохраняться и в дальнейшем (по меньшей мере до 22 ноября).