Дожди, штормовой ветер и похолодание: прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели
Погода в Украине 18 ноября ожидается с ощутимыми осадками и местами - сильными порывами ветра. Кроме того, уже в ближайшие дни вероятно снижение температуры.
Подробнее о прогнозе синоптиков на среду, четверг и пятницу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Чего ждать от погоды в среду, 18 ноября
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погоду в Украине в среду (18 ноября) будет обуславливать атмосферный фронт.
Будет влажно - умеренные дожди вероятны в большинстве областей.
Значительные дожди вероятны ночью:
- в Карпатах;
- на Закарпатье.
В Карпатах - с мокрым снегом.
Тем временем в большинстве южных областей ночью - без существенных осадков.
Ветер ожидается преимущественно южный, со скоростью 7-12 метров в секунду.
В Карпатах, а днем также на востоке и юго-востоке страны - порывы до 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты, предупреждая украинцев об опасных метеорологических явлениях (как осадках, так и порывах ветра).
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 18 ноября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Температура воздуха 18 ноября ожидается:
- ночью +2...+8°C;
- днем +8...+13°C.
Несколько прохладнее днем будет в северо-восточной части Украины - около +5...+10°C.
Особенности погоды в Украине 18 ноября (инфографика: РБК-Украина)
Синоптическая ситуация в Украине 19 и 20 ноября
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в четверг (19 ноября) и пятницу (20 ноября) погода также ожидается влажная.
19 ноября умеренные дожди возможны в большинстве областей.
20 ноября:
- в большинстве областей местами значительные дожди;
- по Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-22 м/с.
Температура воздуха в четверг:
- ночью +2...+8°C (в южной части - до +11°C);
- днем +7...+14°C.
В пятницу в Украине (кроме юга) возможно очередное похолодание - снижение температуры воздуха на 3-5 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 18-20 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)
К какой погоде готовиться в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погоду 18 ноября прогнозируют облачную, с дождями.
Ветер - южный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +3...+5°С;
- по области +2...+7°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +10...+12°С;
- по области +8...+13°С.
19 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, ночью в столице будет несколько теплее - в среднем около +7°C.
Днем - около +10°C (вероятно, без осадков).
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
20 ноября в Киеве также вероятно снижение температуры:
- ночью - около +4°C;
- днем - около +7°C.
Осадков при этом может быть больше.
А тенденция к похолоданию - будет сохраняться и в дальнейшем (по меньшей мере до 22 ноября).
Напомним, ранее мы рассказывали, что Карпаты накрыла непогода - какая ситуация наблюдалась на высокогорье утром 17 ноября и что посоветовали людям в ГСЧС.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Читайте также, какой может быть погода в ноябре в целом.