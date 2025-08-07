Дощі на сході, спека на півдні: що готує погода сьогодні

Сьогодні територією України продовжить просуватися холодний атмосферний фронт, що впливатиме на погодні умови в регіонах. Очікуються дощі на сході та спека на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Згідно з прогнозом, сьогодні вдень короткочасні дощі з грозами очікуються місцями на сході та південному сході. На решті території буде сухо. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.
Температурні показники:
у західних областях: вночі 7-12 градусів, удень 20-25 градусів;
на півдні та південному сході: вночі 18-23 градуси, вдень 28-33 градуси;
на решті території: вночі 13-18 градусів, удень 22-27 градусів.
У столиці зберігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями можливий короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вдень опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура в Києві вночі становитиме 15-17 градусів, вдень 23-25 градусів. По області: вночі 13-18 градусів, вдень 22-27 градусів.
Вчора у Києві розпочалась сильна злива. У різних районах міста фіксували сильний дощ та пориви вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах. Також у ряді районів столиці відмічені перебої електропостачання.
За даними КМДА, у центрі міста випала півмісячна норма опадів.
Додамо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.