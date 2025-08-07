UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощі на сході, спека на півдні: що готує погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 7 серпня (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні територією України продовжить просуватися холодний атмосферний фронт, що впливатиме на погодні умови в регіонах. Очікуються дощі на сході та спека на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Згідно з прогнозом, сьогодні вдень короткочасні дощі з грозами очікуються місцями на сході та південному сході. На решті території буде сухо. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

Температурні показники:

  • у західних областях: вночі 7-12 градусів, удень 20-25 градусів;

  • на півдні та південному сході: вночі 18-23 градуси, вдень 28-33 градуси;

  • на решті території: вночі 13-18 градусів, удень 22-27 градусів.

Погода в Києві

У столиці зберігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями можливий короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вдень опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Києві вночі становитиме 15-17 градусів, вдень 23-25 градусів. По області: вночі 13-18 градусів, вдень 22-27 градусів.

Температура в обласних центрах

  • Ужгород +22 +24
  • Львів +22 +24
  • Івано-Франківськ +22 +24
  • Тернопіль +23 +25
  • Чернівці +22 +24
  • Хмельницький +22 +24
    Луцьк +22 +24
  • Рівне +22 +24
  • Житомир +22 +24
  • Вінниця +22 +24
  • Одеса +30 +32
  • Миколаїв +30 +32
  • Херсон +32 +34
  • Сімферополь +31 +33
  • Кропивницький +25 +27
  • Черкаси +24 +26
  • Чернігів +24 +26
  • Суми +24 +26
  • Полтава +24 +26
  • Дніпро +26 +28
  • Запоріжжя +32 +34
  • Донецьк +27 +29
  • Луганськ +28 +30
  • Харків +26 +28

Негода в Україні

Вчора у Києві розпочалась сильна злива. У різних районах міста фіксували сильний дощ та пориви вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах. Також у ряді районів столиці відмічені перебої електропостачання.

За даними КМДА, у центрі міста випала півмісячна норма опадів.

Додамо, раніше РБК-Україна дізналося у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, якою буде погода в серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні