Дожди на востоке, жара на юге: что готовит погода сегодня

Сегодня по территории Украины продолжит продвигаться холодный атмосферный фронт, что будет влиять на погодные условия в регионах. Ожидаются дожди на востоке и жара на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, сегодня днем кратковременные дожди с грозами ожидаются местами на востоке и юго-востоке. На остальной территории будет сухо. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температурные показатели:
в западных областях: ночью 7-12 градусов, днем 20-25 градусов;
на юге и юго-востоке: ночью 18-23 градуса, днем 28-33 градуса;
на остальной территории: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.
В столице сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве ночью составит 15-17 градусов, днем 23-25 градусов. По области: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.
Вчера в Киеве начался сильный ливень. В разных районах города фиксировали сильный дождь и порывы ветра. Кое-где непогода повалила деревья, что привело к осложнениям на дорогах. Также в ряде районов столицы отмечены перебои электроснабжения.
По данным КГГА, в центре города выпала полумесячная норма осадков.
