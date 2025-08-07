Дожди на востоке, жара на юге: что готовит погода сегодня

Погода в Украине

Согласно прогнозу, сегодня днем кратковременные дожди с грозами ожидаются местами на востоке и юго-востоке. На остальной территории будет сухо. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температурные показатели:

в западных областях: ночью 7-12 градусов, днем 20-25 градусов;

на юге и юго-востоке: ночью 18-23 градуса, днем 28-33 градуса;

на остальной территории: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью составит 15-17 градусов, днем 23-25 градусов. По области: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.

Температура в областных центрах