Дощі на сході, спека на півдні: що готує погода сьогодні
Сьогодні територією України продовжить просуватися холодний атмосферний фронт, що впливатиме на погодні умови в регіонах. Очікуються дощі на сході та спека на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Згідно з прогнозом, сьогодні вдень короткочасні дощі з грозами очікуються місцями на сході та південному сході. На решті території буде сухо. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.
Температурні показники:
-
у західних областях: вночі 7-12 градусів, удень 20-25 градусів;
-
на півдні та південному сході: вночі 18-23 градуси, вдень 28-33 градуси;
-
на решті території: вночі 13-18 градусів, удень 22-27 градусів.
Погода в Києві
У столиці зберігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями можливий короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вдень опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура в Києві вночі становитиме 15-17 градусів, вдень 23-25 градусів. По області: вночі 13-18 градусів, вдень 22-27 градусів.
Температура в обласних центрах
- Ужгород +22 +24
- Львів +22 +24
- Івано-Франківськ +22 +24
- Тернопіль +23 +25
- Чернівці +22 +24
- Хмельницький +22 +24
Луцьк +22 +24
- Рівне +22 +24
- Житомир +22 +24
- Вінниця +22 +24
- Одеса +30 +32
- Миколаїв +30 +32
- Херсон +32 +34
- Сімферополь +31 +33
- Кропивницький +25 +27
- Черкаси +24 +26
- Чернігів +24 +26
- Суми +24 +26
- Полтава +24 +26
- Дніпро +26 +28
- Запоріжжя +32 +34
- Донецьк +27 +29
- Луганськ +28 +30
- Харків +26 +28
Негода в Україні
Вчора у Києві розпочалась сильна злива. У різних районах міста фіксували сильний дощ та пориви вітру. Подекуди негода повалила дерева, що призвело до ускладнень на дорогах. Також у ряді районів столиці відмічені перебої електропостачання.
За даними КМДА, у центрі міста випала півмісячна норма опадів.
