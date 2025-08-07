Дощі на сході, спека на півдні: що готує погода сьогодні

Сьогодні територією України продовжить просуватися холодний атмосферний фронт, що впливатиме на погодні умови в регіонах. Очікуються дощі на сході та спека на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Згідно з прогнозом, сьогодні вдень короткочасні дощі з грозами очікуються місцями на сході та південному сході. На решті території буде сухо. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

Температурні показники:

у західних областях: вночі 7-12 градусів, удень 20-25 градусів;

на півдні та південному сході: вночі 18-23 градуси, вдень 28-33 градуси;

на решті території: вночі 13-18 градусів, удень 22-27 градусів.

Погода в Києві

У столиці зберігатиметься мінлива хмарність. Уночі місцями можливий короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вдень опадів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Києві вночі становитиме 15-17 градусів, вдень 23-25 градусів. По області: вночі 13-18 градусів, вдень 22-27 градусів.

Температура в обласних центрах