Дожди на востоке, жара на юге: что готовит погода сегодня

Четверг 07 августа 2025 07:00
Дожди на востоке, жара на юге: что готовит погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 7 августа (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня по территории Украины продолжит продвигаться холодный атмосферный фронт, что будет влиять на погодные условия в регионах. Ожидаются дожди на востоке и жара на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Согласно прогнозу, сегодня днем кратковременные дожди с грозами ожидаются местами на востоке и юго-востоке. На остальной территории будет сухо. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температурные показатели:

  • в западных областях: ночью 7-12 градусов, днем 20-25 градусов;

  • на юге и юго-востоке: ночью 18-23 градуса, днем 28-33 градуса;

  • на остальной территории: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.

Погода в Киеве

В столице сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью составит 15-17 градусов, днем 23-25 градусов. По области: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.

Температура в областных центрах

  • Ужгород +22 +24
  • Львов +22 +24
  • Ивано-Франковск +22 +24
  • Тернополь +23 +25
  • Черновцы +22 +24
  • Хмельницкий +22 +24
    Луцк +22 +24
  • Ровно +22 +24
  • Житомир +22 +24
  • Винница +22 +24
  • Одесса +30 +32
  • Николаев +30 +32
  • Херсон +32 +34
  • Симферополь +31 +33
  • Кропивницкий +25 +27
  • Черкассы +24 +26
  • Чернигов +24 +26
  • Сумы +24 +26
  • Полтава +24 +26
  • Днепр +26 +28
  • Запорожье +32 +34
  • Донецк +27 +29
  • Луганск +28 +30
  • Харьков +26 +28

Непогода в Украине

Вчера в Киеве начался сильный ливень. В разных районах города фиксировали сильный дождь и порывы ветра. Кое-где непогода повалила деревья, что привело к осложнениям на дорогах. Также в ряде районов столицы отмечены перебои электроснабжения.

По данным КГГА, в центре города выпала полумесячная норма осадков.

Добавим, ранее РБК-Украина узнало у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, какой будет погода в августе.

