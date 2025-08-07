Дожди на востоке, жара на юге: что готовит погода сегодня
Сегодня по территории Украины продолжит продвигаться холодный атмосферный фронт, что будет влиять на погодные условия в регионах. Ожидаются дожди на востоке и жара на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Согласно прогнозу, сегодня днем кратковременные дожди с грозами ожидаются местами на востоке и юго-востоке. На остальной территории будет сухо. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температурные показатели:
-
в западных областях: ночью 7-12 градусов, днем 20-25 градусов;
-
на юге и юго-востоке: ночью 18-23 градуса, днем 28-33 градуса;
-
на остальной территории: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.
Погода в Киеве
В столице сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Днем осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве ночью составит 15-17 градусов, днем 23-25 градусов. По области: ночью 13-18 градусов, днем 22-27 градусов.
Температура в областных центрах
- Ужгород +22 +24
- Львов +22 +24
- Ивано-Франковск +22 +24
- Тернополь +23 +25
- Черновцы +22 +24
- Хмельницкий +22 +24
Луцк +22 +24
- Ровно +22 +24
- Житомир +22 +24
- Винница +22 +24
- Одесса +30 +32
- Николаев +30 +32
- Херсон +32 +34
- Симферополь +31 +33
- Кропивницкий +25 +27
- Черкассы +24 +26
- Чернигов +24 +26
- Сумы +24 +26
- Полтава +24 +26
- Днепр +26 +28
- Запорожье +32 +34
- Донецк +27 +29
- Луганск +28 +30
- Харьков +26 +28
Непогода в Украине
Вчера в Киеве начался сильный ливень. В разных районах города фиксировали сильный дождь и порывы ветра. Кое-где непогода повалила деревья, что привело к осложнениям на дорогах. Также в ряде районов столицы отмечены перебои электроснабжения.
По данным КГГА, в центре города выпала полумесячная норма осадков.
