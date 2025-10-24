Дощі, шквали й потепління до +19: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Україні

Атмосферний фронт із північного заходу, пов’язаний із циклоном поблизу Данії, 24 жовтня принесе в Україну помірні дощі та сильний вітер.

Як повідомляє синоптик, пориви сягатимуть штормових значень - до 12-15 м/с.

Першими опади накриють західні області, а протягом дня фронт поступово переміститься до півдня, центру та півночі країни. Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина переважно обійдуться без істотних опадів, утримається лише хмарна погода.

За даними Діденко, температура повітря у п’ятницю залишатиметься комфортною: вдень +12...+17 градусів, на півдні до +19.

На крайньому заході, зокрема на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті, після проходження фронту температура знизиться до +9...+12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощ очікується ввечері. Вдень південно-східний вітер посилиться до штормових поривів, але температура залишатиметься доволі високою - вночі до +10, вдень близько +15 градусів.