Головна » Життя » Суспільство

Мороз і сонце у Карпатах: температура різко впала до -7, але пейзаж вражає (фото)

Вівторок 14 жовтня 2025 10:08
UA EN RU
Мороз і сонце у Карпатах: температура різко впала до -7, але пейзаж вражає (фото) Температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -7°C (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку погода на високогір'ї Карпат була морозною. Температура повітря впала до мінус 7 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Ситуація на високогір'ї Карпат сьогодні зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 14 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною, з проясненнями.

При цьому температура повітря становила -7°C.

Мороз і сонце у Карпатах: температура різко впала до -7, але пейзаж вражає (фото)Ситуація на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Вітер - західний. Зі швидкістю 6 м/с.

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Мороз і сонце у Карпатах: температура різко впала до -7, але пейзаж вражає (фото)Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Яку погоду прогнозують в Івано-Франківську та області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 14 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області - з мінливою хмарністю.

Вранці ймовірні були заморозки на поверхні ґрунту 0-5°C. Вдень - невеликий дощ.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень очікується такою:

  • по місту - 8-10°C;
  • по області - 5-10°C.

Тим часом у високогір'ї Карпат впродовж доби - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови - другого типу. Видимість на автошляхах добра", - додали синоптики.

Мороз і сонце у Карпатах: температура різко впала до -7, але пейзаж вражає (фото)Прогноз погоди в регіоні на 14 жовтня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про похолодання в Україні - як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг.

Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

