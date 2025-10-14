Мороз і сонце у Карпатах: температура різко впала до -7, але пейзаж вражає (фото)

Сьогодні зранку погода на високогір'ї Карпат була морозною. Температура повітря впала до мінус 7 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Тим часом у високогір'ї Карпат впродовж доби - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 14 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області - з мінливою хмарністю.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 14 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною, з проясненнями.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про похолодання в Україні - як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг.

Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.