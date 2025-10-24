RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дожди, шквалы и потепление до +19: какой сегодня будет погода в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на 24 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине сегодня, 24 октября, в большинстве областей ожидаются дожди и усиление ветра до штормовых значений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном вблизи Дании, 24 октября принесет в Украину умеренные дожди и сильный ветер.

Как сообщает синоптик, порывы будут достигать штормовых значений - до 12-15 м/с.

Первыми осадки накроют западные области, а в течение дня фронт постепенно переместится к югу, центру и северу страны. Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина преимущественно обойдутся без существенных осадков, сохранится лишь облачная погода.

По данным Диденко, температура воздуха в пятницу будет оставаться комфортной: днем +12...+17 градусов, на юге до +19.

На крайнем западе, в частности на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье, после прохождения фронта температура снизится до +9...+12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня дождь ожидается вечером. Днем юго-восточный ветер усилится до штормовых порывов, но температура будет оставаться довольно высокой - ночью до +10, днем около +15 градусов.

 

Напомним, недавно эксперты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Между тем утром 14 октября на высокогорье Карпат зафиксировали сильный мороз - температура воздуха снизилась до минус 7 градусов.

Кроме того, синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал о дальнейшем похолодании в Украине, изменениях погоды и вероятности мокрого снега.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине