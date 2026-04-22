UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Дощі поллють лише в одній частині України: прогноз погоди на сьогодні

07:00 22.04.2026 Ср
2 хв
Де варто захопити парасольку?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 22 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Сьогодні, 22 квітня, в Україні збережеться прохолодна погода з нічними заморозками. У східних областях прогнозують дощі, на решті території - без опадів.

Погода в Україні

За даними синоптиків, із півночі Європи продовжує надходити холодне повітря, тому вночі в більшості областей очікуються заморозки. Водночас удень, за умов малохмарної погоди, повітря поступово прогріватиметься.

У більшості регіонів переважатиме мінлива хмарність. Опадів не очікується, однак на сході країни прогнозується помірний дощ. У Карпатах удень можливі невеликий дощ і мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-3 градуси морозу, у південних областях 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-3 градуси.

Вдень температура повітря по Україні підніметься до 8-13 градусів тепла, у Карпатах - до 3-8 градусів тепла.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

По області вночі очікуються заморозки 0-3 градуси. Вдень температура становитиме 8-13 градусів тепла.

У Києві вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси. Вдень повітря прогріється до 10-12 градусів тепла.

Фото: карта погоди в Україні на 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Квітень продовжує дивувати українців погодними "гойдалками". Раніше синоптики попереджали, що вдень після нічних заморозків прийде плюсова температура, однак в одному з регіонів зберігається ймовірність мокрого снігу.

Варто додати, що у мережі почала поширюватися інформація про так звані "прогнози", нібито літо 2026 року буде "аномально спекотним".

На цьому тлі в Укргідрометцентрі пояснили, чи варто довіряти подібним повідомленням і наскільки вони відповідають реальним метеорологічним прогнозам.

Також РБК-Україна публікувала детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в Києві