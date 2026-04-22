Дожди польют только в одной части Украины: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, с севера Европы продолжает поступать холодный воздух, поэтому ночью в большинстве областей ожидаются заморозки. В то же время днем, в условиях малооблачной погоды, воздух постепенно будет прогреваться.

В большинстве регионов будет преобладать переменная облачность. Осадков не ожидается, однако на востоке страны прогнозируется умеренный дождь. В Карпатах днем возможны небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 0-3 градуса мороза, в южных областях 1-6 градусов тепла. На поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-3 градуса.

Днем температура воздуха по Украине поднимется до 8-13 градусов тепла, в Карпатах - до 3-8 градусов тепла.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков.

По области ночью ожидаются заморозки 0-3 градуса. Днем температура составит 8-13 градусов тепла.

В Киеве ночью 1-3 градуса тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.

Фото: карта погоды в Украине на 22 апреля (facebook.com/UkrHMC)