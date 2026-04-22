Дожди польют только в одной части Украины: прогноз погоды на сегодня

07:00 22.04.2026 Ср
2 мин
Где стоит захватить зонтик?
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 22 апреля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

Сегодня, 22 апреля, в Украине сохранится прохладная погода с ночными заморозками. В восточных областях прогнозируют дожди, на остальной территории - без осадков.

Погода в Украине

По данным синоптиков, с севера Европы продолжает поступать холодный воздух, поэтому ночью в большинстве областей ожидаются заморозки. В то же время днем, в условиях малооблачной погоды, воздух постепенно будет прогреваться.

В большинстве регионов будет преобладать переменная облачность. Осадков не ожидается, однако на востоке страны прогнозируется умеренный дождь. В Карпатах днем возможны небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 0-3 градуса мороза, в южных областях 1-6 градусов тепла. На поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-3 градуса.

Днем температура воздуха по Украине поднимется до 8-13 градусов тепла, в Карпатах - до 3-8 градусов тепла.

Погода в Киеве

Сегодня в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

По области ночью ожидаются заморозки 0-3 градуса. Днем температура составит 8-13 градусов тепла.

В Киеве ночью 1-3 градуса тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.

Фото: карта погоды в Украине на 22 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Апрель продолжает удивлять украинцев погодными "качелями". Ранее синоптики предупреждали, что днем после ночных заморозков придет плюсовая температура, однако в одном из регионов сохраняется вероятность мокрого снега.

Стоит добавить, что в сети начала распространяться информация о так называемых "прогнозах", якобы лето 2026 года будет "аномально жарким".

На этом фоне в Укргидрометцентре объяснили, стоит ли доверять подобным сообщениям и насколько они соответствуют реальным метеорологическим прогнозам.

Также РБК-Украина публиковало подробный прогноз погоды с картами до конца недели

