Дощі, мряка і тумани: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні у вівторок, 2 грудня, в Україні очікується похмура та волога погода. Протягом дня в більшості областей можливі невеликі дощі, мряка або туман із дрібними краплями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах – з мокрим снігом. В Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня прогнозують туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5 градусів тепла, в Карпатах місцями 1-3 градуси морозу, вдень 3-8 градусів тепла; на півдні країни вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів.
У столиці сьогодні також прогнозують хмарну та вологу погоду. Протягом дня стовпчики термометрів триматимуться близько +6 градусів.
Згідно з прогнозом Діденко, похолодання на 2-4 градуси в Україні передбачається наприкінці тижня.
