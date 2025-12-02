Дощі, мряка і тумани: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентр, початок зими в нашій країні буде відносно теплим, але хмарним. РБК-Україна підготувало детальний прогноз на перший тиждень зими в Україні.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

А ще метеорологи підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.