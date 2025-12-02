UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощі, мряка і тумани: що буде з погодою сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 2 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у вівторок, 2 грудня, в Україні очікується похмура та волога погода. Протягом дня в більшості областей можливі невеликі дощі, мряка або туман із дрібними краплями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах – з мокрим снігом. В Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня прогнозують туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів тепла, в Карпатах місцями 1-3 градуси морозу, вдень 3-8 градусів тепла; на півдні країни вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують хмарну та вологу погоду. Протягом дня стовпчики термометрів триматимуться близько +6 градусів.

Згідно з прогнозом Діденко, похолодання на 2-4 градуси в Україні передбачається наприкінці тижня.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентр, початок зими в нашій країні буде відносно теплим, але хмарним. РБК-Україна підготувало детальний прогноз на перший тиждень зими в Україні.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

А ще метеорологи підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні