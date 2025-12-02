Дожди, морось и туманы: что будет с погодой сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. В Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня прогнозируют туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, в Карпатах местами 1-3 градуса мороза, днем 3-8 градусов тепла; на юге страны ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют облачную и влажную погоду. В течение дня столбики термометров будут держаться около +6 градусов.

Согласно прогнозу Диденко, похолодание на 2-4 градуса в Украине предполагается в конце недели.