Общество Образование Деньги Изменения

Дожди, морось и туманы: что будет с погодой сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня во вторник, 2 декабря, в Украине ожидается пасмурная и влажная погода. В течение дня в большинстве областей возможны небольшие дожди, морось или туман с мелкими каплями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. В Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня прогнозируют туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, в Карпатах местами 1-3 градуса мороза, днем 3-8 градусов тепла; на юге страны ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют облачную и влажную погоду. В течение дня столбики термометров будут держаться около +6 градусов.

Согласно прогнозу Диденко, похолодание на 2-4 градуса в Украине предполагается в конце недели.

 

Напомним, по данным Укргидрометцентр, начало зимы в нашей стране будет относительно теплым, но облачным. РБК-Украина подготовило подробный прогноз на первую неделю зимы в Украине.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

А еще метеорологи подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

