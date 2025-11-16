Дощі, мокрий сніг і тумани: яку погоду чекати 16 листопада
У неділю, 16 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У деяких регіонах можливий мокрий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На північному сході країни вночі прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень у західних областях, Житомирській, Вінницькій та Київській областях - невеликий дощ, у Карпатах - помірний. На решті території опадів не передбачається.
Вночі та вранці на півдні країни та в Прикарпатті місцями очікується туман. Вітер східний, 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі на півночі країни коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень - 3-8 градусів тепла. На решті території вночі 2-7 градусів тепла, вдень 6-11 градусів, на півдні - 9-14 градусів.
Погода у Києві
У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 4-6 градусів тепла.
Синоптики радять бути обережними на дорогах через можливий туман та враховувати прохолодну погоду при плануванні активностей на відкритому повітрі.
Раніше Укргідрометцентр підбив підсумки погодних умов першої декади листопада 2025 року та оцінив їхній вплив на ріст і розвиток озимих культур у різних регіонах.
Синоптик Наталія Птуха прокоментувала ймовірність сильних снігопадів в Україні під час найближчого похолодання.