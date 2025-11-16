Дожди, мокрый снег и туманы: какую погоду ждать 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах возможен мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

На северо-востоке страны ночью прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, а днем в западных областях, Житомирской, Винницкой и Киевской областях - небольшой дождь, в Карпатах - умеренный. На остальной территории осадков не предвидится.

Ночью и утром на юге страны и в Прикарпатье местами ожидается туман. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью на севере страны будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла. На остальной территории ночью 2-7 градусов тепла, днем 6-11 градусов, на юге - 9-14 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью около 0 градусов, днем 4-6 градусов тепла.

Синоптики советуют быть осторожными на дорогах из-за возможного тумана и учитывать прохладную погоду при планировании активностей на открытом воздухе.