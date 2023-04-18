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Дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на завтра

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Вівторок 18 квітня 2023 13:10
Дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 19 квітня, по Україні прогнозують дощі, а у південних областях - з грозами. Температура підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Вночі у західній частині, а також місцями у південних регіонах та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом. На решті території України без істотних опадів. Вдень, крім північних областей, місцями короткочасні дощі, у південній частині з грозами.

Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла. Вітер східний, 7-12 м/с.

Дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на завтра

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 12-17°. У Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°. Вітер східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, у Києві готуються до піка паводка. РБК-Україна повідомляло, які райони знаходяться під загрозою подальших підтоплень.

Додамо, що до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

Нагадаємо, сьогодні вранці рятувальники вже розповіли про поточну ситуацію з паводком в Україні.

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