Дощі, місцями з грозами: прогноз погоди на завтра
У середу, 19 квітня, по Україні прогнозують дощі, а у південних областях - з грозами. Температура підніметься до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні хмарно з проясненнями.
Вночі у західній частині, а також місцями у південних регіонах та Криму невеликі дощі, у Карпатах з мокрим снігом. На решті території України без істотних опадів. Вдень, крім північних областей, місцями короткочасні дощі, у південній частині з грозами.
Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла. Вітер східний, 7-12 м/с.
Погода в Київській області
В області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Температура по області вночі 5-10°, вдень 12-17°. У Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°. Вітер східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, у Києві готуються до піка паводка. РБК-Україна повідомляло, які райони знаходяться під загрозою подальших підтоплень.
Додамо, що до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.
Нагадаємо, сьогодні вранці рятувальники вже розповіли про поточну ситуацію з паводком в Україні.
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