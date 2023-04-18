У Києві готуються до піка паводка: які райони під загрозою підтоплень

У Києві завчасно проводять підготовку до піка паводка, який очікується 22 квітня. Під загрозою подальших підтоплень ті місця, куди вже дісталася "велика вода".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

Аварійних підтоплень у Києві немає

"Станом на 9:00 по місту Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Сьогодні, як і вчора відбувається пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС", - йдеться в повідомленні.

Тому на річці Дніпро у столиці ще утримується затоплення заплавних територій, а саме: парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватних ділянок у районі Осокорків. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - ІІ ("помаранчевий").

Пік паводків попереду

Як зазначили в КМВА, пік паводків ще попереду і за прогнозами Укргідрометцентру він очікується 22 квітня.

"Очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста", - вказано в повідомленні.

Які райони під загрозою підтоплень

В КМВА попереджають про можливе подальше підтоплення місць відпочинку на острові Труханів, Гідропарк, парк Муромець. Часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок.

Київ проводить спеціальні навчання

Зазначено, що всі потрібні служби міста Києва готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Тому 19 квітня, завчасно, до настання піка паводка, будуть проведені спеціальні навчання.

На них буде відпрацьована організація та виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводку.

В навчаннях братимуть участь представники муніципальної безпеки, житлово-комунальної, транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, Національної поліції, патрульної поліції, ДСНС, аварійно-рятувальної служби, КП "Плесо", "Київавтодору", Товариства Червоного Хреста України, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Під час цих навчань будуть відпрацьовані різноманітні заходи, такі як:

проведення робіт щодо інженерного захисту - будівництво дамби мішками з піском;

відкачування води з підтопленого об'єкта;

евакуація людей з підтоплених територій;

рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;

надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метео-умовах;

"Київ готується. Київ буде захищений. Тож прошу усіх мешканців зберігати спокій, не панікувати", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Як ми писали, у Києві цьогорічна повінь збільшується від половини до одного метра у порівнянні з минулими роками. При цьому до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

Нагадаємо, сьогодні вранці рятувальники вже розповіли про поточну ситуацію з паводком в Україні.

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