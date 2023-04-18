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Паводок в Україні. Рятувальники розповіли про ситуацію на ранок

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Київ, Вівторок 18 квітня 2023 09:34
Паводок в Україні. Рятувальники розповіли про ситуацію на ранок Фото: в ДСНС розповіли про ситуацію з паводком в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У північних областях України спостерігається зниження темпу підняття рівня води в річках. При цьому залишаються підтопленими понад 1 500 дворогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Рівень води у річках

Як інформують рятувальники, посилаючись на лані Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг.

Мова йде про території Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - інформують ДСНС.

Підтоплення

Зокрема, залишаються підтоплені 1 564 дворогосподарств (Чернігівська - 474, Кіровоградська - 323, Дніпропетровська - 269, Київська - 210, Черкаська - 181 та Полтавська - 107) та 330 будинків (Дніпропетровська - 170, Кіровоградська - 87, Черкаська - 42, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2).

Таким чином, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тисяч 138 га сільськогосподарських угідь.

Також порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1.

При цьому за минулу добу підрозділами ДСНС: відкачано 2 тисячі 995 м куб. води. (з початку робіт - 15 тисяч 184), перевезено 228 осіб (з початку робіт - 1 799).

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Нагадаємо, що в другій половині квітня відбудеться максимальний приплив води у Дніпрі, у результаті чого посиляться підтоплення територій Київської області.

Раніше ми писали, що у Дніпрі ще не критичний рівень води, проте пік водопілля ще попереду.

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ДСНС рятувальники река Днепр
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