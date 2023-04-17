Паводок у Києві. Дніпро виходить із берегів, до критичного рівня залишається 50 см

У Києві цьогорічна повінь збільшується від половини до одного метра у порівнянні з минулими роками. При цьому до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Пік повені в Києві

За даними Укргідрометцентру, пік весняної повені у Києві орієнтовно очікують на 22 квітня.

Тим часом в КМДА фіксують підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені.

А саме: це острови парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний.

Причина підтоплень

Як пояснили в КМДА, головна причина підтоплень - це весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках.

Крім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. Але, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію.

До критичного рівня води півметра

Зазначено, що Київські рятувальники та синоптики постійно моніторять рівень Дніпра. Але в Укргідрометцентрі вказують, що станом на 12:00 17 квітня, рівень води у Дніпрі складає 9 359 см (критичний рівень - 9 415 см) за Балтійською системою висот.

"До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути залучені у наданні допомоги мешканцям", - зазначив директор Департамент муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Хто займатиметься відшкодуванням збитків?

В КМДА додають, якщо наслідки повені спричинили пошкодження майна або іншу шкоду підприємствам, то ці випадки розглядатимуть в рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, раніше РБК-Україна публікувало кадри із Гідропарку, який затопило внаслідок паводка.

Нагадаємо, що в Україні рятувальники попередили про затоплення в ряді населених пунктів.

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