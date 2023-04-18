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Дожди, местами с грозами: прогноз погоды на завтра

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Вторник 18 апреля 2023 13:10
Дожди, местами с грозами: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 19 апреля, по Украине прогнозируют дожди, а в южных областях - с грозами. Температура поднимется до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

Ночью в западной части, а также в южных регионах и Крыму небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков. Днем, кроме северных областей, местами кратковременные дожди, в южной части с грозами.

Температура ночью 5-10°, днем 12-17°; в Карпатах в течение дня 2-7° тепла. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Дожди, местами с грозами: прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Температура по области ночью 5-10°, днем 12-17°. В Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Напомним, в Киеве готовятся к пику паводка. РБК-Украина сообщало, какие районы находятся под угрозой дальнейших подтоплений.

Добавим, что до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

Напомним, сегодня утром спасатели уже рассказали о текущей ситуации с паводком в Украине.

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