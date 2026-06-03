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Дощі майже скрізь і рвучкий вітер: яким областям не пощастить з погодою 3 червня

07:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Де в середу найхолодніше і де чекати сильних поривів вітру?
aimg Олена Чупровська
Дощі майже скрізь і рвучкий вітер: яким областям не пощастить з погодою 3 червня Фото: синоптики назвали несподіваний прогноз для Києва на середу (Getty Images)
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У середу, 3 червня, в Україну зайде холодніше повітря. Температура у частині регіонів помітно впаде, а синоптики попереджають про пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру та синоптикині Наталки Діденко.

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Де буде тепло, а де прохолодніше

У середу погода в різних частинах країни суттєво відрізнятиметься.

У північних і центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині - лише +17...+20 градусів вдень.

На заході, у східній частині та на більшості півдня буде тепліше - від +22 до +26 градусів. На Закарпатті та крайньому півдні - до +25.

Де чекати дощів

Дощі 3 червня пройдуть у більшості регіонів, але переважно короткочасні.

  • на Правобережжі - помірні дощі, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні;
  • у центрі та на північному заході - короткочасні дощі;
  • виняток - у східних областях переважатиме суха погода.

Вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті подекуди туман.

Дощі майже скрізь і рвучкий вітер: яким областям не пощастить з погодою 3 червняФото: якою буде погода в Україні 3 червня (скриншот meteo.gov.ua)

На півночі, у центрі та на півдні України очікуються сильні пориви вітру.

Погода в Києві

У столиці 3 червня помітно похмарніє, можливий невеликий дощ. Вітер - рвучкий, південно-східний.

"У Києві 3-го червня збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощу, очікується рвучкий південно-східний вітер та короткочасне - на один день! - зниження температури повітря до +17, +18 градусів. Завтра одягніться трохи тепліше", - написала синоптикиня Наталка Діденко.

Перший тиждень червня в Україні буде дощовим. РБК-Україна раніше писало, що літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають - синоптики прогнозували опади майже щодня.

Нагадаємо, травень 2026 року в Києві виявився теплішим за норму і встановив кілька температурних рекордів. Як ми повідомляли, середньодобова температура 7 травня відповідала погоді кінця липня.

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