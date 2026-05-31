ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 31.05.2026 Нд
2 хв
Якою погодою розпочнеться червень?
aimg Тетяна Степанова
Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Літо в Україні розпочнеться з теплої погоди, однак весь перший тиждень червня дощитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 1 червня, в Україні буде тепла погода. Дощі очікуються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +17 до +20 градусів;
  • у східних областях - від +17 до +19 градусів;
  • у центральних областях - від +17 до +21 градусів;
  • у південних областях - від +17 до +20 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +21 градусів.

Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

У вівторок, 2 червня, в Україні дощі очікуються у західних областях та подекуди у центрі та на півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +23 градусів;
  • у південних областях - від +18 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +23 градусів.

Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

У середу, 3 червня, дощі пройдуть у більшості областей, але буде сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у східних областях - від +20 до +24 градусів;
  • у центральних областях - від +20 до +22 градусів;
  • у південних областях - від +21 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +20 до +23 градусів.

Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

У четвер, 4 червня, трохи потеплішає. Водночас дощі не збираються залишати Україну.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +23 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +22 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +24 до +27 градусів.

Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

У п'ятницю, 5 червня, буде найтепліше. Водночас дощі пройдуть майже по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +29 градусів;
  • у південних областях - від +22 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +24 до +27 градусів.

Літо розпочнеться теплом, але дощі не відступають: прогноз погоди на тиждень (карти)

Нагадаємо, цього тижня Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.

Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода
Новини
Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський
Аналітика
"Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Київ століттями не мав центру на горі": краєзнавець про справжню історію Подолу