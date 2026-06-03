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Дожди почти везде и порывистый ветер: каким областям не повезет с погодой 3 июня

07:00 03.06.2026 Ср
2 мин
Где в среду холоднее всего и где ждать сильных порывов ветра?
aimg Елена Чупровская
Дожди почти везде и порывистый ветер: каким областям не повезет с погодой 3 июня Фото: синоптики назвали неожиданный прогноз для Киева на среду (Getty Images)
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В среду, 3 июня, в Украину зайдет более холодный воздух. Температура в части регионов заметно упадет, а синоптики предупреждают о порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.

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Где будет тепло, а где прохладнее

В среду погода в разных частях страны будет существенно отличаться.

В северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях - лишь +17...+20 градусов днем.

На западе, в восточной части и на большинстве юга будет теплее - от +22 до +26 градусов. На Закарпатье и крайнем юге - до +25.

Где ждать дождей

Дожди 3 июня пройдут в большинстве регионов, но преимущественно кратковременные.

  • на Правобережье - умеренные дожди, ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами значительные;
  • в центре и на северо-западе - кратковременные дожди;
  • исключение - в восточных областях будет преобладать сухая погода.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Дожди почти везде и порывистый ветер: каким областям не повезет с погодой 3 июняФото: какой будет погода в Украине 3 июня (скриншот meteo.gov.ua)

На севере, в центре и на юге Украины ожидаются сильные порывы ветра.

Погода в Киеве

В столице 3 июня заметно похмурнеет, возможен небольшой дождь. Ветер - порывистый, юго-восточный.

"В Киеве 3-го июня увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ожидается порывистый юго-восточный ветер и кратковременное - на один день! - снижение температуры воздуха до +17, +18 градусов. Завтра оденьтесь немного теплее", - написала синоптик Наталья Диденко.

Первая неделя июня в Украине будет дождливой. РБК-Украина ранее писало, что лето начнется теплом, но дожди не отступают - синоптики прогнозировали осадки почти ежедневно.

Напомним, май 2026 года в Киеве оказался теплее нормы и установил несколько температурных рекордов. Как мы сообщали, среднесуточная температура 7 мая соответствовала погоде конца июля.

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