Дожди почти везде и порывистый ветер: каким областям не повезет с погодой 3 июня
В среду, 3 июня, в Украину зайдет более холодный воздух. Температура в части регионов заметно упадет, а синоптики предупреждают о порывах ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко.
Где будет тепло, а где прохладнее
В среду погода в разных частях страны будет существенно отличаться.
В северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях - лишь +17...+20 градусов днем.
На западе, в восточной части и на большинстве юга будет теплее - от +22 до +26 градусов. На Закарпатье и крайнем юге - до +25.
Где ждать дождей
Дожди 3 июня пройдут в большинстве регионов, но преимущественно кратковременные.
- на Правобережье - умеренные дожди, ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами значительные;
- в центре и на северо-западе - кратковременные дожди;
- исключение - в восточных областях будет преобладать сухая погода.
Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Фото: какой будет погода в Украине 3 июня (скриншот meteo.gov.ua)
На севере, в центре и на юге Украины ожидаются сильные порывы ветра.
Погода в Киеве
В столице 3 июня заметно похмурнеет, возможен небольшой дождь. Ветер - порывистый, юго-восточный.
"В Киеве 3-го июня увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ожидается порывистый юго-восточный ветер и кратковременное - на один день! - снижение температуры воздуха до +17, +18 градусов. Завтра оденьтесь немного теплее", - написала синоптик Наталья Диденко.
Первая неделя июня в Украине будет дождливой. РБК-Украина ранее писало, что лето начнется теплом, но дожди не отступают - синоптики прогнозировали осадки почти ежедневно.
Напомним, май 2026 года в Киеве оказался теплее нормы и установил несколько температурных рекордов. Как мы сообщали, среднесуточная температура 7 мая соответствовала погоде конца июля.