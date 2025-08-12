Дощі - у двох областях: чого чекати від погоди сьогодні

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло, що буде з погодою в Україні впродовж поточного тижня.

За даними синоптиків, серпень у деяких областях України - не такий спекотний, як можна було очікувати. Найтеплішу погоду вдень прогнозують "традиційно" у південній частині країни й місцями - на заході.

Тим часом температура повітря вночі у певних регіонах може відчутно знизитись вже найближчим часом.

