Дожди - в двух областях: чего ждать от погоды сегодня

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что будет с погодой в Украине в течение текущей недели.

По данным синоптиков, август в некоторых областях Украины - не такой жаркий, как можно было ожидать. Самую теплую погоду днем прогнозируют "традиционно" в южной части страны и местами - на западе.

Между тем температура воздуха ночью в определенных регионах может ощутимо снизиться уже в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что происходит с погодой в Украине и можно ли сказать, что текущий август - "холодный".

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.