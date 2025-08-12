RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дожди - в двух областях: чего ждать от погоды сегодня

Фото: в Укргидрометцентре рассказали о погоде 12 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 12 августа, в Украине кратковременные дожди прогнозируются в двух областях. На остальной территории будет царить сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не будет за исключением восточных регионов. В частности, в Харьковской и Луганской областях днем местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, на юге и юго-востоке +14...+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях - до +24...+29 градусов.

Погода в регионах

Западные области - солнечно с небольшой облачностью, без осадков. Ночью +9...+13 градусов, днем +22...+29 градусов.

Северные области - переменная облачность, сухо. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов.

Центральные области - без осадков, преимущественно ясно. Ночью +12...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

Восточные области - солнечно, местами небольшой кратковременный дождь в Харьковской и Луганской областях. Ночью +12...+17 градусов, днем +22...+28 градусов.

Южные области и Крым - ясно, без осадков. Ночью +14...+19 градусов, днем +27...+29 градусов.

Погода в Киеве

В столице 12 августа будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

 

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что будет с погодой в Украине в течение текущей недели.

По данным синоптиков, август в некоторых областях Украины - не такой жаркий, как можно было ожидать. Самую теплую погоду днем прогнозируют "традиционно" в южной части страны и местами - на западе.

Между тем температура воздуха ночью в определенных регионах может ощутимо снизиться уже в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что происходит с погодой в Украине и можно ли сказать, что текущий август - "холодный".

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине