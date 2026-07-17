Дощі чи спека? Синоптик розповів, до якої погоди готуватись українцям найближчим часом

Погода в Україні найближчими днями буде контрастна. Поле підвищеного тиску принесе сонячний теплий спокій, проте активний атмосферний фронт спровокує подекуди грозові дощі, град і шквали.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
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– По території України в найближчі три доби ми будемо спостерігати зміни синоптичної ситуації в деяких областях.
Тому погода буде різна. Як по території, так і по датах.
Зокрема 18-19 липня у більшості областей спокійну погоду без опадів визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
Лише у західних областях, а в неділю (19 липня, - Ред.) також у Житомирській та Вінницькій областях, пройде атмосферний фронт. Доволі такий, активний.
Він надійде до нас із заходу і спричинить опади різної інтенсивності.
– В цілому впродовж вихідних переважно буде погода без опадів.
Лише у західних (а в неділю - і в Житомирській та Вінницькій областях) пройдуть помірні дощі.
Вдень - місцями значні дощі, грози. В окремих районах - град і шквали до 15-20 метрів за секунду.
– Уже в понеділок, 20 липня, в більшості областей у нас будуть короткочасні дощі з грозами.
Тобто буде просуватись цей атмосферний фронт.
Він буде, в принципі, менш активним. Але все ж таки приноситиме короткочасні дощі.
– Температура в нічні години буде в межах +11...+19°С. Вдень - у межах +22...+27°С.
Завтра (18 липня, - Ред.) на заході та південному заході, а від 19-20 липня - по Україні (по більшій частині території) +26...+31°С.
Проте після проходження атмосферного фронту (20 липня) ми очікуємо, що у західних областях температура - денні максимуми - будуть трішки нижчими. В межах +20...+25°С.
– Надалі (21-22 липня) ми очікуємо, що в центральних областях, 21 липня - також у північних, а 22 липня - і в південних та східних областях, випадатимуть нетривалі літні дощі з грозами.
Тим часом в усіх інших областях буде погода без опадів.
Значення температури в нічні години коливатимуться в межах +14...+20°С. Вдень +24...+30°С.
На південному сході країни - до +34°С.
Південно-східна частина - це в нас... Крим, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області.
Там значення будуть вищі за рахунок того, що буде більше прояснень. І сонце доволі так, активно буде там прогрівати приземний шар.
Тому очікуємо такі значення температури.
Хоча у західних областях, а 22 липня - і північних областях, вночі +10...+16°С, вдень +19...+25°С.
– Надалі, виходячи з основних тенденцій, які в нас наразі є, то 23 липня в більшості областей ще переважатимуть короткочасні дощі з грозами.
В решту часу - переважно буде погода без опадів.
А значення температури, в принципі, залишатимуться в таких, приємних межах.
Вночі +11...+18°С, вдень +21...+28°С.
І лише на південному сході країни - до +32°С.
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