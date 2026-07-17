Дожди или жара? Синоптик рассказал, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшее время

Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастная. Поле повышенного давления принесет солнечный теплый покой, однако активный атмосферный фронт спровоцирует местами грозовые дожди, град и шквалы.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
– По территории Украины в ближайшие трое суток мы будем наблюдать изменения синоптической ситуации в некоторых областях.
Поэтому погода будет разная. Как по территории, так и по датам.
В частности, 18-19 июля в большинстве областей спокойную погоду без осадков будет определять поле повышенного атмосферного давления.
Только в западных областях, а в воскресенье (19 июля, - Ред.) также в Житомирской и Винницкой областях, пройдет атмосферный фронт. Довольно такой, активный.
Он поступит к нам с запада и повлечет за собой осадки разной интенсивности.
– В целом на протяжении выходных преимущественно будет погода без осадков.
Только в западных (а в воскресенье - и в Житомирской и Винницкой областях) пройдут умеренные дожди.
Днем - местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах - град и шквалы до 15-20 метров в секунду.
– Уже в понедельник, 20 июля, в большинстве областей у нас будут кратковременные дожди с грозами.
То есть будет продвигаться этот атмосферный фронт.
Он будет, в принципе, менее активным. Но все же будет приносить кратковременные дожди.
– Температура в ночные часы будет в пределах +11…+19°С. Днем - в пределах +22...+27°С.
Завтра (18 июля, - Ред.) на западе и юго-западе, а с 19-20 июля - по Украине (по большей части территории) +26...+31°С.
Однако после прохождения атмосферного фронта (20 июля) мы ожидаем, что в западных областях температура - дневные максимумы - будут немного ниже. В пределах +20...+25°С.
– В дальнейшем (21-22 июля) мы ожидаем, что в центральных областях, 21 июля - также в северных, а 22 июля - и в южных и восточных областях, будут выпадать непродолжительные летние дожди с грозами.
Тем временем во всех других областях будет погода без осадков.
Значения температуры в ночные часы будут колебаться в пределах +14…+20°С. Днем +24...+30°С.
На юго-востоке страны - до +34°С.
Юго-восточная часть - это у нас... Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области.
Там значения будут выше за счет того, что будет больше прояснений. И солнце довольно так, активно будет там прогревать приземный слой.
Поэтому ожидаем такие значения температуры.
Хотя в западных областях, а 22 июля - и северных областях, ночью +10...+16°С, днем +19...+25°С.
– Позже, исходя из основных тенденций, которые у нас сейчас есть, то 23 июля в большинстве областей еще будут преобладать кратковременные дожди с грозами.
В остальное время - преимущественно будет погода без осадков.
А значения температуры, в принципе, будут оставаться в таких, приятных пределах.
Ночью +11...+18°С, днем +21...+28°С.
И только на юго-востоке страны - до +32°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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