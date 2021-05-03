Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят в июне, - Дуда

Как отметил Дуда, во время встречи с Зеленским говорили о саммите Североатлантического альянса, который состоится в середине июня в Брюсселе. По его словам, тема безопасности Украины там точно будет обсуждаться.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", - сказал Дуда.

В свою очередь Зеленский заявил, что Польша и президент Дуда поддерживают украинцев и стремление Украины в НАТО

"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО", - сказал он.

Зеленский также выразил благодарность за то, что "Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией",