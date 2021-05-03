Дорожню карту для вступу України до НАТО обговорять у червні, - Дуда

Як зазначив Дуда, під час зустрічі із Зеленським говорили про Саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в середині червня в Брюсселі. За його словами, тема безпеки України там точно буде обговорюватися.

"По-перше, це питання безпеки України, а в цьому зв'язку і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться", - сказав Дуда.

У свою чергу Зеленський заявив, що Польща і президент Дуда підтримують українців і прагнення України в НАТО

"Польща завжди підтримує Україну, український народ. Я також хочу подякувати Анджею Дуду, за те, що він ще раз запевнив Україну в підтримці, в адвокації нашої країни щодо членства в НАТО", - сказав він.

Зеленський також висловив подяку за те, що "Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність і не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією",