ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины абсолютно легитимен, - посол Франции

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 17:29
Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины абсолютно легитимен, - посол Франции Фото: посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вопрос предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего альянса.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Этот вопрос (о предоставлении Украине ПДЧ, - ред.) имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате", - отметил он.

В то же время, по его мнению, что в вопросе о перспективе предоставления ПДЧ нет необходимости спешить.

"Задачей Украины на сегодня является выполнение программы партнерства расширенных возможностей, к которому она присоединилась летом прошлого года", - добавил посол.

Напомним, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему ПДЧ и вступления в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Литва на саммите НАТО в июне предложит предоставить ПДЧ для Украины. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Франция Украина
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше