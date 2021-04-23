Байден примет участие в саммите НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО. Он запланирован на 14 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что Байден подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне.
В ходе саммита лидеры стран НАТО обсудят, как ориентировать Альянс на будущие угрозы и обеспечить эффективное распределение бремени.
Также Байден проведет двусторонние встречи с другими лидерами НАТО.
Также в Брюсселе американский президент примет участие в саммите США - ЕС. В ходе него Байден подчеркнет приверженность Соединенных Штаты сильному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях.
Лидеры государств обсудят общую повестку дня по обеспечению безопасности здоровья населения мира, стимулированию восстановления мировой экономики, решению проблемы изменения климата, расширению сотрудничества в сфере цифровых технологий и торговли, укреплению демократии и решению взаимных внешнеполитических проблем.
Напомним, в ходе саммит глав государств и правительств НАТО страны-участницы обсудят, в частности, российскую агрессию. Также на саммите лидеры обсудят терроризм, кибератаки, климат и усиление Китая.
Кроме того, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего Альянса.