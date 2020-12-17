Вступление в ЕС и НАТО: мнение украинцев и европейцев

Фото: флаги Украины и ЕС (neweasterneurope.eu)

Украинцы настроены более оптимистично, чем европейцы

В ноябре 2020 года украинцы преимущественно выступают за продолжение интеграционного курса государства в Европейский союз и НАТО. Хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО, 44,35% опрошенных, еще 22,28% стремятся к членству только в ЕС, а 4,07% - только в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, сообщается на сайте центра "Новая Европа".

Таким образом, сторонниками членства в ЕС являются 66,63% украинцев (все, кто за ЕС, и те, кто и за ЕС и за НАТО).

Евроатлантическая группа несколько меньше - 48,42% украинцев выступают за членство страны в НАТО.

В то же время, по данным опроса, который был проведен агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов во Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС. Кроме того, в среднем 38% опрошенных во Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в НАТО.

Опрос проводился компанией Info Sapiens 6 - 19 ноября 2020 года среди 2029 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом САРІ (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Опрос общественного мнения "Как воспринимают Украину в странах ЕС" был проведен во Франции, Германии, Италии и Польши социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра "Новая Европа".

Напомним, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО. Поддержка вступления в НАТО чуть меньше.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.