ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вступление в ЕС и НАТО: мнение украинцев и европейцев

Киев, Четверг 17 декабря 2020 14:36
Вступление в ЕС и НАТО: мнение украинцев и европейцев
Фото: флаги Украины и ЕС (neweasterneurope.eu)
Автор: Александр Белоус

Украинцы настроены более оптимистично, чем европейцы

В ноябре 2020 года украинцы преимущественно выступают за продолжение интеграционного курса государства в Европейский союз и НАТО. Хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО, 44,35% опрошенных, еще 22,28% стремятся к членству только в ЕС, а 4,07% - только в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, сообщается на сайте центра "Новая Европа".

Таким образом, сторонниками членства в ЕС являются 66,63% украинцев (все, кто за ЕС, и те, кто и за ЕС и за НАТО).

Евроатлантическая группа несколько меньше - 48,42% украинцев выступают за членство страны в НАТО.

Вступление в ЕС и НАТО: мнение украинцев и европейцев

В то же время, по данным опроса, который был проведен агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов во Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС. Кроме того, в среднем 38% опрошенных во Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в НАТО.

Вступление в ЕС и НАТО: мнение украинцев и европейцев

Опрос проводился компанией Info Sapiens 6 - 19 ноября 2020 года среди 2029 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом САРІ (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Опрос общественного мнения "Как воспринимают Украину в странах ЕС" был проведен во Франции, Германии, Италии и Польши социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра "Новая Европа".

Напомним, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО. Поддержка вступления в НАТО чуть меньше.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ЕвросоюзНАТОопрос

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь