ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Четверть украинцев против вступления в ЕС, треть - против НАТО

Киев, Четверг 13 августа 2020 17:34
Четверть украинцев против вступления в ЕС, треть - против НАТО
Фото: флаги НАТО (www.nato.int)
Автор: Александр Белоус

Сторонники евроатлантического выбора Украины преобладают

Если бы в конце июля 2020 года в Украине прошел референдум, на нем победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО. Поддержка вступления в НАТО чуть меньше.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за вступление в ЕС проголосуют 57,9% респондентов, против - 26,9% граждан.

В то же время вступление в НАТО поддерживают 47,7% респондентов, против - 32,8%. Но в итоге тоже победили бы сторонники вступления.

Четверть украинцев против вступления в ЕС, треть - против НАТО

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в феврале 2020 года, в случае проведения в Украине референдума о вступлении в Европейский союз и НАТО, победят сторонники евроатлантического выбора Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины НАТОЕвросоюзопрос
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь