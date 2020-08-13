Четверть украинцев против вступления в ЕС, треть - против НАТО

Фото: флаги НАТО (www.nato.int)

Сторонники евроатлантического выбора Украины преобладают

Если бы в конце июля 2020 года в Украине прошел референдум, на нем победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО. Поддержка вступления в НАТО чуть меньше.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за вступление в ЕС проголосуют 57,9% респондентов, против - 26,9% граждан.

В то же время вступление в НАТО поддерживают 47,7% респондентов, против - 32,8%. Но в итоге тоже победили бы сторонники вступления.

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в феврале 2020 года, в случае проведения в Украине референдума о вступлении в Европейский союз и НАТО, победят сторонники евроатлантического выбора Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.