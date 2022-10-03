ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дорожники почали відновлювати траси у звільнених районах Донбасу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 16:07
Дорожники почали відновлювати траси у звільнених районах Донбасу Фото: шляховики почали відновлювати дороги у звільнених районах Донбасу (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Константин Широкун

Дорожні служби розпочали очищення доріг у звільнених районах на півночі Донецької області у напрямку Святогірської лаври.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема йде очищення траси М-03 Київ – Харків – Довжанський від залишків військової та цивільної техніки, боєприпасів, уламків знищеної інфраструктури. Прибирання дороги дозволить швидше транспортувати до госпіталів поранених та завозити гуманітарну допомогу мешканцям деокупованих територій.

За перші дні роботи прибрано 11,2 км покриття та влаштовано 1 тимчасову переправу. Сьогодні на трасі М-03 працює 20 робітників та 9 одиниць спецтехніки. Як тільки це буде безпечно, у координації з військовими нарощуватимемо масштаби прибирання.

Дорожники почали відновлювати траси у звільнених районах Донбасу

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські захисники деокупували село Торське Донецької області. Воно знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області.

Також днем раніше ЗСУ звільнили місто Лиман у Донецькій області та повністю очистили населений пункт від росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Донецька область Вторгнення Росії до України
NEWS
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
Посли ЄС сьогодні розглянуть восьмий пакет санкцій проти Росії
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися