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Дорожники начали восстанавливать трассы в освобожденных районах Донбасса

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Київ, Понедельник 03 октября 2022 16:07
Дорожники начали восстанавливать трассы в освобожденных районах Донбасса Фото: дорожники начали восстанавливать дороги в освобожденных районах Донбасса (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Константин Широкун

Дорожные службы приступили к очистке дорог в освобожденных районах на севере Донецкой области в направлении Святогорской лавры.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, идет очистка трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский от остатков военной и гражданской техники, боеприпасов, обломков уничтоженной инфраструктуры. Уборка дороги позволит быстрее транспортировать в госпитали раненых и завозить гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий.

За первые дни работы убрано 11,2 км покрытия и устроена 1 временная переправа. Сегодня на трассе М-03 работает 20 рабочих и 9 единиц спецтехники. Как только это будет безопасно, в координации с военными будем наращивать масштабы уборки.

Дорожники начали восстанавливать трассы в освобожденных районах Донбасса

Напомним, вчера стало известно, что украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области. Оно находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Также днем ранее ВСУ освободили город Лиман в Донецкой области и полностью очистили населенный пункт от россиян.

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