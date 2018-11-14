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На дороги Киева вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 13:24
На дороги Киева вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники
Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также задействована 61 бригада по ручной уборке снега

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщает, что из-за снегопада в столице на дороги вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

На дороги Киева вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники

Также сообщается, что задействована 61 бригада по ручной уборке снега.

 

287 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Середа, 14 листопад 2018 р.

"287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада по ручной уборке предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" обеспечивают безопасные условия движения транспорта и пешеходов. С 9:00 во всех районах столицы автодоровцы проводят работы по обработке дорог столицы посыпочными материалами и очистки от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, которые обслуживают предприятия корпорации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в работе задействована как крупногабаритная спецтехника, так и небольшие маневренные снегоуборочные машины, которые позволяют оперативно убирать тротуары.

Кроме того, указано, что предприятия корпорации подготовили 370 единиц спецтехники для работы в зимний период, учитывая в том числе и погрузчики посыпочных материалов и снегопогрузчики, которые используются во время длительных интенсивных снегопадов и для работ по вывозу снега.

Напомним, в Киеве, сегодня утром, 14 ноября, выпал первый снег.

РБК-Украина также сообщало, что из-за снегопада в столице образовались огромные пробки, а в городе произошло уже более 50 дорожно-транспортных происшествий.

Также сообщалось, что в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

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