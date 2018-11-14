На дороги Києва вивели майже 300 одиниць снігоприбиральної техніки

Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також задіяна 61 бригада з ручного прибирання снігу

Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомляє, що через снігопад у столиці на дороги вивели майже 300 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу корпорації у Facebook.

Також повідомляється, що задіяна 61 бригада з ручного прибирання снігу.

287 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації... Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Середа, 14 листопад 2018 р.

"287 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" забезпечують безпечні умови руху транспорту та пішоходів. З 09:00 в усіх районах столиці автодорівці проводять роботи з обробки доріг столиці посипальними матеріалами та очищення від снігу тротуарів, зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговують підприємства корпорації", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у роботі задіяна як великогабаритна спецтехніка, так і невеликі маневрені снігоприбиральні машини, які дозволяють оперативно прибирати тротуари.

Крім того, вказано, що підприємства корпорації підготували 370 одиниць спецтехніки для роботи у зимовий період, враховуючи зокрема і навантажувачі посипальних матеріалів та снігонавантажувачі, котрі використовуються під час довготривалих інтенсивних снігопадів та для робіт з вивезення снігу.

Нагадаємо, в Києві, сьогодні вранці, 14 листопада, випав перший сніг.

РБК-Україна також повідомляло, що через снігопад у столиці утворилися величезні пробки, а в місті сталося вже більше 50 дорожньо-транспортних пригод.

Також повідомлялося, що в Києві через снігопад громадський транспорт курсує із відхиленням від розкладу.