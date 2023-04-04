Допуск росіян та білорусів до Олімпіади, це толерантність до зла, - Кличко

За позицією Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських і білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх стоїть толерантність до зла, а не бажання миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в інтерв’ю індійській газеті The Times of India.

"У нібито миролюбній позиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх не йдеться про бажання досягти миру. Це толерантність до зла. За останні 15 років Росія щонайменше тричі порушувала олімпійське перемир'я. Вторгнення в Україну також почалося після зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що третина російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні, були військовослужбовцями російської армії та членами її центрального спортивного клубу.

"Зараз російські спортсмени підтримують окупацію українських територій, геноцид українців. Тому не можна розглядати російський спорт у відриві від російської державної політики", - наголосив мер Києва.

В інтерв’ю індійському виданню Кличко нагадав, що з 24 лютого 2022 року Росія вбила щонайменше 231 українського спортсмена та тренера.

Деякі з них загинули на полі бою, деякі стали жертвами російських обстрілів. Ще 15 спортсменів поранені, 28 перебувають у полоні, четверо вважаються зниклими безвісти.