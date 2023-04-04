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Допуск россиян и белорусов к Олимпиаде, это потакание злу, - Кличко

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 22:23
Допуск россиян и белорусов к Олимпиаде, это потакание злу, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

По позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх стоит потакание злу, а не желание мира.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в интервью индийской газете The Times of India.

"В якобы миролюбивой позиции МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх речь не идет о желании достичь мира. Это толерантность ко злу. За последние 15 лет Россия по меньшей мере трижды нарушала олимпийское перемирие. Вторжение в Украину также началось после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", - заявил Кличко.

Он также отметил, что треть российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине, была военнослужащими российской армии и членами ее центрального спортивного клуба.

"В настоящее время российские спортсмены поддерживают оккупацию украинских территорий, геноцид украинцев. Поэтому нельзя рассматривать российский спорт в отрыве от российской государственной политики", - подчеркнул мэр Киева.

В интервью индийскому изданию Кличко напомнил, что с 24 февраля 2022 года Россия убила не менее 231 украинского спортсмена и тренера.

Некоторые погибли на поле боя, некоторые стали жертвами российских обстрелов. Еще 15 спортсменов ранены, 28 находятся в плену, четверо числятся пропавшими без вести.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну .

В Офисе президента Украины отреагировали на решение МОК в отношении россиян и белорусов . Михаил Подоляк заявил, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решил убить репутацию МОК своим решением допустить РФ и Белоруссию к соревнованиям.

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Виталий Кличко
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