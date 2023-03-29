У Зеленського відреагували на рішення МОК стосовно росіян і білорусів
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити росіян та білорусів до змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Подоляк згадав, що Росія вже була вигнана через створення державної допінгової системи, до того ж він згадав, як росіяни фальсифікували підсумки змагань і позбавлялись нагород.
"РФ використовує спортсменів для пропаганди війни: вони як члени силових структур беруть участь у ній. Але Бах є Бах. Людина вирішила вбити репутацію МОК", - додав радник.
Нагадаємо, МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати до змагань російських спортсменів.
Своєю чергою Міністерство молоді та спорту України відреагувало на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо російських і білоруських атлетів на інтернаціональних змаганнях.
Ми також писали, що МОК підготував гібридний план допуску Росії до Олімпіади-2024.
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