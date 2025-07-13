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Допоможуть Україні: Німеччина запустила виробництво ракет до Patriot, незалежне від США

Неділя 13 липня 2025 00:08
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Допоможуть Україні: Німеччина запустила виробництво ракет до Patriot, незалежне від США Фото: ракет Patriot (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Німеччина підтримає Україну, профінансувавши закупівлю ракет Patriot великої дальності в обсязі, що обчислюється тризначними сумами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора штабу допомоги Україні Крістіана Фройдінга, передає ZDF.

За його словами, Німеччина запустила виробництво ракет до систем Patriot, яке не залежатиме від США.

"Нам потрібні системи озброєння, здатні проникати вглиб російської території й атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки", - зазначив Фрейдінг.

Він підкреслив, що перші поставки ракет очікуються у 2026-2027 роках. Генерал додав, що Німеччина готова "надати такі системи зброї".

Фройдінг підкреслив, що перші системи далекобійного озброєння планують поставити вже наприкінці липня в рамках угоди з Міністерством оборони України, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня.

"Це значно посилить українську протиповітряну оборону і можливості України в найближчі тижні та місяці", - додав генерал.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, військова допомога Україні у 2025 році перевищить 50 мільярдів євро, що було вирішено за підсумками саміту НАТО. Кошти було виділено на підтримку супутникового зв'язку для Збройних сил України.

Норвегія пообіцяла профінансувати дрони для ЗСУ на 640 млн євро.

Водночас надійшла інформація про те, що в Міноборони Німеччини "не дорахувалися" майже мільярда євро на надання військової допомоги Україні.

Міністр оборони Борис Пісторіус говорив, що допомога становитиме 9,2 мільярда євро, але коли було подано офіційний проєкт бюджету на наступний рік, там виявилася менша сума - 8,3 мільярда.

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