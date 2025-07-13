Допоможуть Україні: Німеччина запустила виробництво ракет до Patriot, незалежне від США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора штабу допомоги Україні Крістіана Фройдінга, передає ZDF .

"Це значно посилить українську протиповітряну оборону і можливості України в найближчі тижні та місяці", - додав генерал.

Фройдінг підкреслив, що перші системи далекобійного озброєння планують поставити вже наприкінці липня в рамках угоди з Міністерством оборони України, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня.

Він підкреслив, що перші поставки ракет очікуються у 2026-2027 роках. Генерал додав, що Німеччина готова "надати такі системи зброї".

За його словами, Німеччина запустила виробництво ракет до систем Patriot, яке не залежатиме від США.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, військова допомога Україні у 2025 році перевищить 50 мільярдів євро, що було вирішено за підсумками саміту НАТО. Кошти було виділено на підтримку супутникового зв'язку для Збройних сил України.

Норвегія пообіцяла профінансувати дрони для ЗСУ на 640 млн євро.

Водночас надійшла інформація про те, що в Міноборони Німеччини "не дорахувалися" майже мільярда євро на надання військової допомоги Україні.

Міністр оборони Борис Пісторіус говорив, що допомога становитиме 9,2 мільярда євро, але коли було подано офіційний проєкт бюджету на наступний рік, там виявилася менша сума - 8,3 мільярда.

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