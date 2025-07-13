Помогут Украине: Германия запустила производство ракет к Patriot, независимое от США
Германия поддержит Украину, профинансировав закупку ракет Patriot большой дальности в объеме, исчисляемом трехзначными суммами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора штаба помощи Украине Кристиана Фрейдинга, передает ZDF.
По его словам, Германия запустила производство ракет к системам Patriot, которое не будет зависеть от США.
"Нам нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", - отметил Фрейдинг.
Он подчеркнул, что первые поставки ракет ожидаются в 2026-2027 годах. Генерал добавил, что Германия готова "предоставить такие системы оружия".
Фрейдинг подчеркнул, что первые системы дальнобойного вооружения планируется поставить уже в конце июля в рамках соглашения с Министерством обороны Украины, которое Германия инициировала в конце мая.
"Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и возможности Украины в ближайшие недели и месяцы", - добавил генерал.
Военная помощь Украине
Напомним, военная помощь Украине в 2025 году превысит 50 миллиардов евро, что было решено по итогам саммита НАТО. Средства были выделены на поддержку спутниковой связи для Вооруженных сил Украины.
Норвегия пообещала профинансируть дроны для ВСУ на 640 млн евро.
В то же время поступила информация о том, что в Минобороны Германии "не досчитались" почти миллиарда евро на оказание военной помощи Украине.
Министр обороны Борис Писториус говорил, что помощь составит 9,2 миллиарда евро, однако когда был подан официальный проект бюджета на следующий год, там оказалась меньшая сумма - 8,3 миллиарда.
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