Помогут Украине: Германия запустила производство ракет к Patriot, независимое от США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора штаба помощи Украине Кристиана Фрейдинга, передает ZDF .

По его словам, Германия запустила производство ракет к системам Patriot, которое не будет зависеть от США.

"Нам нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", - отметил Фрейдинг.

Он подчеркнул, что первые поставки ракет ожидаются в 2026-2027 годах. Генерал добавил, что Германия готова "предоставить такие системы оружия".

Фрейдинг подчеркнул, что первые системы дальнобойного вооружения планируется поставить уже в конце июля в рамках соглашения с Министерством обороны Украины, которое Германия инициировала в конце мая.

"Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и возможности Украины в ближайшие недели и месяцы", - добавил генерал.