Помощь в 400 миллионов для Украины выделили "уже вчера", - заявление Хегсета
Пентагон официально разблокировал пакет военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Средства были высвобождены после длительного давления со стороны американских законодателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Post.
Заявление о выделении денег министр войны США Пит Хегсет сделал во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей. По его словам, бюрократические преграды наконец-то преодолены.
"Средства были высвобождены по состоянию на вчера", - заявил Хегсет во время заседания.
Ранее эти финансы были одобрены Конгрессом. Однако они оставались замороженными. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки. Это вызвало волну критики со стороны политиков.
Что предшествовало скандалу с деньгами
До выступления Хегсета с подтверждением выделения денег сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны США задерживает предоставление Украине военной помощи.
Сенатор отметил, что члены комитета Сената по ассигнованиям направили запрос в аналитическое подразделение Пентагона, однако ответа не получили.
А еще ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса по сокращению помощи Украине, заявив, что такие подходы могут быть выгодными России.
"Я не согласен с вице-президентом, - подчеркнул Зеленский. - Мы открыты, и мы не враги. Россия - это враг".