Помощь в 400 миллионов для Украины выделили "уже вчера", - заявление Хегсета

Пентагон официально разблокировал пакет военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Средства были высвобождены после длительного давления со стороны американских законодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Post .

Заявление о выделении денег министр войны США Пит Хегсет сделал во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей. По его словам, бюрократические преграды наконец-то преодолены.

"Средства были высвобождены по состоянию на вчера", - заявил Хегсет во время заседания.

Ранее эти финансы были одобрены Конгрессом. Однако они оставались замороженными. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки. Это вызвало волну критики со стороны политиков.