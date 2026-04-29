"Ми не вороги": Зеленський відповів Венсу на заяви щодо скорочення допомоги США

21:40 29.04.2026 Ср
Президент пояснив наслідки скорочення підтримки США
aimg Марія Науменко
"Ми не вороги": Зеленський відповів Венсу на заяви щодо скорочення допомоги США Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо скорочення допомоги Україні, заявивши, що такі підходи можуть бути вигідними Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Newsmax.

Читайте також: "Путін хоче знищити населення". Розмову Трампа з королем Британії прочитали по губах

"Я не погоджуюся з віцепрезидентом, - наголосив Зеленський. - Ми відкриті, і ми не вороги. Росія - це ворог".

Він наголосив, що відмова від підтримки України фактично працює на користь Москви, додавши, що якщо Венс "пишається тим, що не допомагає нам, це означає, що він допомагає росіянам".

За словами Зеленського, скорочення допомоги матиме наслідки не лише для України. Він зазначив, що це послабить і Сполучені Штати, а також додасть впевненості Росії.

"Росія не поважає слабкість, і якщо нам ніхто не допоможе, ми, звичайно, будемо в слабшому становищі", - підкреслив він.

Водночас президент наголосив на важливості партнерства між Україною і США.

"Я впевнений, що Сполучені Штати є чудовим партнером для України, і українці також можуть зміцнити Сполучені Штати, - додав Зеленський. - У бізнесі люди кажуть, що це виграш для всіх, то чому б не виграти?"

Днями віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що пишається рішенням припинити фінансування війни в Україні з боку Сполучених Штатів. За його словами, Вашингтон більше не закуповує і не постачає зброю для Києва.

Він також наголосив, що США передали відповідальність за подальшу підтримку Україні європейським партнерам, запропонувавши їм самостійно фінансувати закупівлю озброєння.

Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО