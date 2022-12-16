Допомогли відбити ракетну атаку. Резніков подякував Німеччині за ЗРК IRIS-T
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Німеччині за передачу ЗРК IRIS-T, який сьогодні допоміг відбити сьогоднішню ракетну атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністерства оборони України.
"Скільки б мерзких ракет не запустили російські терористи, нас не злякаєш і не залякаєш. ЗСУ знають, як захистити наше небо. Дякуємо міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за нові можливості України", - зазначив Резніков.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.
За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні наше ППО знищило 60 ракет із 76 .
Тим часом радник міністра оборони не виключивймовірність повторного обстрілу , оскільки Росія таким чином намагається змусити Україну до переговорів.
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