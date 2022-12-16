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Допомогли відбити ракетну атаку. Резніков подякував Німеччині за ЗРК IRIS-T

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 19:24
Допомогли відбити ракетну атаку. Резніков подякував Німеччині за ЗРК IRIS-T Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Німеччині за передачу ЗРК IRIS-T, який сьогодні допоміг відбити сьогоднішню ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністерства оборони України.

"Скільки б мерзких ракет не запустили російські терористи, нас не злякаєш і не залякаєш. ЗСУ знають, як захистити наше небо. Дякуємо міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за нові можливості України", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні наше ППО знищило 60 ракет із 76 .

Тим часом радник міністра оборони не виключивймовірність повторного обстрілу , оскільки Росія таким чином намагається змусити Україну до переговорів.

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