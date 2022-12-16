Помогли отбить ракетную атаку. Резников поблагодарил Германию за ЗРК IRIS-T

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Германию за передачу ЗРК IRIS-T, который сегодня помог отразить сегодняшнюю ракетную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства обороны Украины.